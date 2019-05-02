لهذه الأسباب ارتفعت إيرادات السعودية في الربع الأول

اعتبر عبد الله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، أن أرقام أداء الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري مثيرة للاهتمام، مع تحقيق ارتفاع كبير في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتوزيعات محتملة من شركة "أرامكو".

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الإيرادات غير النفطية شهدت أيضاً ارتفاعاً كبيراً، مع زيادة دخل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن وزارة المالية السعودية تمضي بشكل جيد على مستوى تنويع وتوزيع دخل الدولة، لكنه لفت إلى أن الفائض المحقق في ربع السنة الأول لن يتكرر في الأرباع القادمة لوجود استحقاقات ومصاريف سترفع الإنفاق لاحقاً.

وبخصوص النتائج المالية للكهرباء السعودية، قال إن إيرادات الشركة تراجعت على أساس سنوي مما أثر على هامش الربح الإجمالي، إضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرتها الشركة على رأسها ارتفاع مصاريف التمويل، لكنه اعتبر أن الخسائر طبيعية وأن الشركة تمضي في إصلاحات هيكلية وتسير وفق مسار تصحيحي جيد.