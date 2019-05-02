مصر تتجه نحو التحول إلى مجتمع "غير نقدي"

أوضح محمد فرج، رئيس التعاملات الدولية والخدمات البنكية الرقمية في البنك التجاري الدولي، أن البنية التحتية جاهزة لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات الحكومة المصرية مع وجود 19 جهازاً منتشراً في المراكز المحاسبية الحكومية، مضيفاً أن هناك توجهاً حكومياً داعماً لهذه الخطوة.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن المنظومة متكاملة وبمقدور العميل الدفع من خلال البطاقات البنكية العادية.

وحول "ميزة" أوضح أنها بطاقة محلية تستخدم في المدفوعات الأخرى، من باب الشمول المالي وإدماج الفئات المهمشة في النظام المصرفي المصري.

وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية بلغت العام الماضي 390 مليار جنيه، جزء كبير تم دفعه نقداً، ومع الخطوة الجديدة ستدخل هذه الأموال في المنظومة المصرفية لتتم الاستفادة منها في رفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد.