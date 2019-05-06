رسوم أميركية ستطال 250 مليار دولار من منتجات الصين

تصعيد جديد في المواقف يهدد سير #المحادثات_التجارية بين #الولايات_المتحدة والصين، وهوى بالأسواق العالمية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب عبر تويتر أن الرسوم البالغة 10% على 200 مليار دولار من البضائع الصينية كانت جزئيا السبب وراء الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وسيتم رفعها إلى 25% الجمعة المقبلة أسوة بالرسوم المفروضة على 50 مليار دولار من واردات التكنولوجيا.

وأضاف ترمب أن هناك واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار سيتم فرض رسوم جديدة عليها بـ 25%. وسينهي تطبيق هذه الرسوم هدنة بين الطرفين بدأت في الأول من ديسمبر بناء على اتفاق بين الرئيسين الأميركي والصيني على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في الأرجنتين.

لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت أن فريق المفاوضين التجاريين لا يزال يعتزم التوجه إلى #واشنطن لاستكمال المفاوضات رغم تهديدات ترمب.