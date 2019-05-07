تعليق إضراب موظفي مصرف لبنان المركزي

قال رئيس نقابة موظفي #مصرف_لبنان_المركزي عباس عواضة، إن الموظفين قرروا اليوم الثلاثاء تعليق إضرابهم حتى يوم الجمعة، حيث سيجتمعون فيه للبت في وقف الإضراب أو استئنافه.



وبدأ موظفو البنك المركزي إضرابا عن العمل أمس الاثنين احتجاجا على مقترحات في مسودة الميزانية العامة للبنان ستقلص أجورهم.

وسبّب إضراب المصرف المركزي تأثيرات سلبية عديدة طالت العمل المصرفي وحركة السيولة، في ضوء ارتفاع المخاوف من عدم توافر الأموال في المصارف.

وتأثّرت التعاملات النقدية بـ #الليرة_اللبنانية نتيجة استمرار الإضراب، حيث تعذّر سحب كميات نقدية كبيرة أو حوالات بالليرة، لعدم توافرها لدى المصارف، خلافا لواقع التعامل بالدولار الذي لم يتأثر بالإضراب ما دام لا علاقة لمصرف لبنان به.

إلى ذلك، وبسبب الإضراب، علّقت #بورصة_بيروت تداولاتها حتى إشعار آخر. ولكن أشار مصدر إلى أنه في حالة تعليق الإضراب فإن البورصة ستصدر مرسوما باستئناف العمل بشكل طبيعي غدا الأربعاء، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تداولات اليوم، ما يعني عمليا عودة التداولات غداً.