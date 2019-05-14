تشديد العقوبات يفاقم مشاكلات الاقتصاد الإيراني

سلط تقرير حديث لشركة #أكسفورد_إيكونوميكس oxford economics أن التحديات التي سيواجهها #الاقتصاد_الإيراني مع تشديد العقوبات الأميركية ستتفاقم وستؤدي إلى انكماش يفوق التوقعات السابقة، ليبلغ الانكماش معدل 7% في 2019.

وتحمل الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني تحديات بالجملة خاصة بعد وقف #الولايات_المتحدة الإعفاءات الممنوحة سابقا لـ 8 دول لشراء النفط الإيراني.

وسيؤدي تشديد العقوبات على إيران، إلى انكماش الاقتصاد بـ 7% هذا العام بناء على توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي النفطي 35%، علما أن النفط يشكل 21% من إجمالي النشاط الاقتصادي.