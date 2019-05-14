كيف تفاعلت أسعار النفط مع توترات الشرق الأوسط؟

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الثلاثاء، بعد تعرض محطتين سعوديتين لضخ النفط لهجوم بطائرات بدون طيار، حيث بلغت عقود خام برنت الآجلة 70.79 دولار للبرميل، بزيادة 56 سنتًا أو 0.80%، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فبلغت 61.35 دولار، بزيادة 31 سنتاً أو 0.51%.

وقال الكاتب الاقتصادي المختص في الصناعة النفطية، عبد العزيز المقبل، إن السعودية وأسواق النفط، مستعدة لأي خطط طوارئ، ولذلك نرى المستوى العالي من التجاوب، وحدثت خطة ضمنت إمدادات النفط للأسواق العالمية بدون ارتباك.

وأشار المقبل في مقابلة مع "العربية" إلى امتلاء كبير في المعروض من الخام بأسواق النفط، مرجحا ألا تكون التذبذبات في الأسعار سريعة حتى مع هذه التطورات الجيوسياسية المتسارعة.

من جهته، قال خبير النفط محمد الشطي في مقابلة مع "العربية"، إن أسعار النفط لم تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، لأنه لم يحصل انقطاع فعلي للإمدادات وبسبب التطمينات المهمة من السعودية بأن الإمدادات مستمرة وفي زيادة لأسواق أوروبا، ولذلك كانت الاستجابة بسيطة لحادث اليوم بارتفاع نسبته حوالي 1.5%.