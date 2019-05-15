الأسهم السعودية ترتد صعوداً برغم التوترات الجيوسياسية

صعد مؤشر #الأسهم_السعودية بجلسة اليوم الأربعاء، متجاوزاً مرحلة من التراجعات الحادة مني بها خلال 7 جلسات متتالية، لكنه كان بدأ مرحلة التعافي منذ جلسة الأمس، وواصلها اليوم بالإغلاق مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي.

وبتداولات اليوم، صعد المؤشر بنسبة 1.27% بحوالي 106 نقاط إلى 8480.7 نقطة، وبتداولات زادت على 5.7 مليار ريال.

وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد اعتداءات السفن التجارية ومحطتي ضخ النفط بالسعودية، أظهرت السوق المالية السعودية تماسكاً تجاه التطورات، مع انطلاقة السوق السعودية، كسوق ناشئة وانضمام 30 شركة سعودية إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وقال رئيس قطاع صناديق اسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء ال إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" إن الحرب التجارية بين أميركا والصين أثرت على أداء قطاع البتروكيماويات في السعودية، ومن ثم جاءت التوترات الإقليمية.

وأشار إلى زيادة الضغوط على سوق الأسهم السعودية، مع تصعيد التوترات في منطقة الخليج، ولكن السوق كان يحتاج أيضاً إلى هذا التصحيح، وشاهدنا سيولة ارتدادية جديدة إيجابية بالمقارنة مع الأسابيع الماضية.