سيجما كابيتال: هذه أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر آخر تحديث: الأربعاء 10 رمضان 1440 هـ - 15 مايو 2019 KSA 22:36 - GMT 19:36 تارخ النشر: الأربعاء 10 رمضان 1440 هـ - 15 مايو 2019 KSA 22:30 - GMT 19:30 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سيجما كابيتال: هذه أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر PDF اطبع حجم الخط قالت دينا روفائيل محلل اقتصادي أول في شركة سيجما كابيتال إنه توجد عدة أسباب وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.