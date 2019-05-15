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سيجما كابيتال: هذه أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر

المصدر: العربية.نت
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قالت دينا روفائيل محلل اقتصادي أول في شركة سيجما كابيتال إنه توجد عدة أسباب وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.

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