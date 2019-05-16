"داماك" تتوقع تحقيق مبيعات بـ4 مليارات درهم في 2019

قال مدير علاقات المستثمرين في داماك العقارية عمرو أبو شعبان، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة شهدت تحسنا في مبيعاتها إلى 1.2 مليار درهم في الربع الأول من 2019، بعد تحسن أرقام المبيعات في الربع الأخير من 2018.

وانخفضت الأرباح الفصلية لشركة #داماك_العقارية بنسبة 93% لتصل إلى 31 مليون درهم، في الربع الأول من 2019.

وعلى أساس ربعي شهدت المبيعات تحسنا طفيفا منذ مطلع 2018، وحتى الربع الأول من 2019.

وتوقع أبو شعبان وصول المبيعات الإجمالية لشركة #داماك إلى نحو 4 أو أكثر من 4 مليارات درهم في عام 2019، لتكون هذه المبيعات مماثلة لقيمة مبيعات 2018.