"ماركة" تتجه للتصفية بعد 5 أعوام على الإدراج

قبل أقل من 5 أعوام، استبشر المستثمرون خيرا في إدراج شركة #ماركة كونها كانت الأولى في قطاع التجزئة والتجارة في سوق مشبع بشركات العقارات والتأمين والبنوك.

غير أن الشركة لم تسجل خلال هذه الفترة، أية أرباح ربعية أو سنوية انتهت أخيرا بقرار غير قانوني بعدم استمرارية الشركة بعد عام من تعليق التداول عن السهم.

وبالعودة إلى الوراء، تم إدراج شركة ماركة في #سوق_دبي_المالي في نهاية يونيو من العام 2014.

لتجمع الشركة خلال الاكتتاب 500 مليون درهم موزعة على 500 مليون سهم.

وكان ملفتا حجم الطلب الكبير جدا على هذا الاكتتاب، فقد تم تغطية الاكتتاب بأكثر من 36 ضعفا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية له 10.35 مليار درهم.