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مصر.. أسعار الفائدة العالية عامل جاذب للاستثمار الخارجي

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد" حول أداء الاستثمار في مصر.

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