مصر.. أسعار الفائدة العالية عامل جاذب للاستثمار الخارجي آخر تحديث: الاثنين 6 شوال 1440 هـ - 10 يونيو 2019 KSA 17:17 - GMT 14:17 تارخ النشر: الاثنين 6 شوال 1440 هـ - 10 يونيو 2019 KSA 16:29 - GMT 13:29 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مصر.. أسعار الفائدة العالية عامل جاذب للاستثمار الخارجي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد" حول أداء الاستثمار في مصر.