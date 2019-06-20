هل لأزمة "أبراج" دور في إصدار قانون الإعسار في دبي؟

أشار طارق الحجيري، نائب الرئيس الأول للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية قانون الإعسار الجديد لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وحول تأثر مركز دبي المالي بالأزمة التي تمر بها مجموعة "أبراج"، المسجلة في المركز، أوضح الحجيري في مقابلة مع "العربية" أن قانون الإعسار بدأ العمل به في الربع الأول من 2017، مؤكداً على أن أزمة "أبراج" لم يكن لها دور في إصداره، لكنها أبرزت أهمية وجود مثل هذه القوانين.

وأضاف أن أزمة الشركة حدثت في جزر الكايمن وليس في دبي، وأن الربط كان خاطئاً، مشيراً إلى أن "أبراج" شركة مسجلة في مركز دبي المالي العلامي لكن النواقص التي طالت الرقابة ليست عائدة للمركز.