الأسواق العالمية تترقب اجتماعات قمة مجموعة العشرين آخر تحديث: الثلاثاء 21 شوال 1440 هـ - 25 يونيو 2019 KSA 17:59 - GMT 14:59 تارخ النشر: الثلاثاء 21 شوال 1440 هـ - 25 يونيو 2019 KSA 17:54 - GMT 14:54 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الأسواق العالمية تترقب اجتماعات قمة مجموعة العشرين PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية والأسواق المالية.