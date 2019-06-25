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الأسواق العالمية تترقب اجتماعات قمة مجموعة العشرين

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية والأسواق المالية.

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