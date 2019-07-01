ارتفاع احتياطيات السعودية الخارجية بـ 45 مليار ريال

مقابلة مع مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية، والذي تطرق إلى المؤشرات المالية القوية للمملكة، والتي تحمل أثراً مهما على أداء السوق المالية، ومنها ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.94 تريليون ريال نهاية شهر مايو من العام الجاري 2019، مقارنة بـ1.892 تريليون ريال في مايو من 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.5%، بقيمة تعادل نحو 46.9 مليار ريال خلال عام.

