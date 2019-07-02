ارتفاع ملكيات المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم السعودية آخر تحديث: الثلاثاء 28 شوال 1440 هـ - 02 يوليو 2019 KSA 21:15 - GMT 18:15 تارخ النشر: الثلاثاء 28 شوال 1440 هـ - 02 يوليو 2019 KSA 21:13 - GMT 18:13 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ارتفاع ملكيات المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم السعودية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.