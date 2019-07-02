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ارتفاع ملكيات المستثمر الأجنبي بسوق الأسهم السعودية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية، للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.

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