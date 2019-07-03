كيف ستتعامل الأسواق مع القيادة الجديدة للمركزي الأوروبي آخر تحديث: الأربعاء 29 شوال 1440 هـ - 03 يوليو 2019 KSA 17:13 - GMT 14:13 تارخ النشر: الأربعاء 29 شوال 1440 هـ - 03 يوليو 2019 KSA 17:05 - GMT 14:05 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف ستتعامل الأسواق مع القيادة الجديدة للمركزي الأوروبي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group للحديث حول أداء الأسواق المالية الأوروبية والعالمية.