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كيف ستتعامل الأسواق مع القيادة الجديدة للمركزي الأوروبي

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group للحديث حول أداء الأسواق المالية الأوروبية والعالمية.

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