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نتائج "المتقدمة" تضغط على أسهم البتروكيماويات السعودية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.

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