نتائج "المتقدمة" تضغط على أسهم البتروكيماويات السعودية آخر تحديث: الاثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ - 08 يوليو 2019 KSA 16:14 - GMT 13:14 تارخ النشر: الاثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ - 08 يوليو 2019 KSA 16:08 - GMT 13:08 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نتائج "المتقدمة" تضغط على أسهم البتروكيماويات السعودية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.