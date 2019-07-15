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حروب تجارة الحديد العالمية تقلق الشركات في مصر

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع محلل قطاع التشييد ومواد البناء في شركة فاروس القابضة مارك أديب للحديث حول أداء قطاع شركات الحديد في مصر.

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