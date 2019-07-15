حروب تجارة الحديد العالمية تقلق الشركات في مصر آخر تحديث: الاثنين 12 ذو القعدة 1440 هـ - 15 يوليو 2019 KSA 16:24 - GMT 13:24 تارخ النشر: الاثنين 12 ذو القعدة 1440 هـ - 15 يوليو 2019 KSA 16:19 - GMT 13:19 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حروب تجارة الحديد العالمية تقلق الشركات في مصر PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محلل قطاع التشييد ومواد البناء في شركة فاروس القابضة مارك أديب للحديث حول أداء قطاع شركات الحديد في مصر.