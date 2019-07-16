استقرار مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة آخر تحديث: الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 هـ - 16 يوليو 2019 KSA 17:14 - GMT 14:14 تارخ النشر: الثلاثاء 13 ذو القعدة 1440 هـ - 16 يوليو 2019 KSA 17:11 - GMT 14:11 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك استقرار مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام ابو جامع للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.