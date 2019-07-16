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استقرار مؤشر الأسهم السعودية فوق 9 آلاف نقطة

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في وثيق للخدمات المالية هشام ابو جامع للحديث حول أداء سوق الأسهم السعودية.

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