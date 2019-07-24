متى سيفتح مشروع القدية أبوابه للسياح؟

أكد الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، في مقابلة مع "العربية" أن إطلاق مخطط تصاميم مشروع مدينة "القدية" الضخم قرب الرياض، يعكس اقتراب بدء المراحل التنفيذية الأولى والتي ستولد فرصاً استثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي الذي سيكون عليه العبء الأكبر، فيما يتعلق بالتطوير وتنمية المناطق الترفيهية وفق رؤية عالمية.

ووصف البوعينين ما جرى من عرضه في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، حول المشروع بأنه سيكون على شكل مدن سياحية متكاملة، تغني زائرها عن مغادرتها عبر توفير كل خدمات الإقامة والفنادق والترفيه، والتنوع في الخدمات، عبر المستهدفات المحددة للمشروع.

وقال إن من "الجميل تجزئة المشروع وفق فترات زمنية محددة، على أن تكون 2023 بداية افتتاح المدينة بمرافقها الأساسية لاستقبال السياح".

ويقع مشروع القدية على بعد 45 كم من مدينة الرياض، حيث سيتم تطويره على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً بمساحة تطويرية تشكل 30% من المساحة الإجمالية، لتبقى المساحة المتبقية من أرض المشروع للمعالم الطبيعية. وستخلق القدية فرصاً اقتصادية، وسيوفر المشروع الآلاف من الوظائف الجديدة التي من شأنها أن تحفز تطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تعزيز اقتصاد متنوع والجمع بين نمط حياة نشطة وصحية.