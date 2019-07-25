جبل عمر.. عودة للربحية وخطط للتوسع

قال هاني الزهراني، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في مجموعة شركة "جبل عمر" للتطوير، إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة تعود إلى تحسن نسبة الإشغال في الفنادق ودخل المجمعات التجارية، فضلاً عن التقدم في بيع الوحدات على الخارطة في فندق "جبل عمر العنوان" والتحسن في قيمة الاستثمارات.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن خطة الشركة التي تم تطويرها تستند إلى ضبط القروض والتدفقات النقدية، مضيفاً أن القرض الحكومي بقيمة 3 مليارات ريال والذي تم الاتفاق على تمديد سداده، كان جزءاً من الخطة المالية للشركة.

وحول خطط الشركة لإصدار صكوك خلال النصف الثاني، أوضح الزهراني أن "جبل عمر" تعمل على إصدار جديد من الصكوك كانت أعلنت عنه بداية السنة، مشيراً إلى أن شركة بحجم "جبل عمل" لا بد أن تبقى قريبة من أسواق الدين.

من جهة أخرى، كشف أن الشركة تدرس الفرص ومدى جاذبيتها للتوسع سواءً داخل مكة أو خارجها.