هل نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر؟

لفت الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري إلى الإنجازات التي حققتها مصر بعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي بعد أشهر، على ضوء قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من قرضه لمصر بقيمة إجمالية عند 12 مليار دولار.

وقال في مقابلة مع "العربية" إن مصر تمكنت من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعدلات نمو حقيقية، حيث ارتفعت أضعاف ما كانت عليه قبيل البرنامج عندما كان متوسط النمو عند 2%.

وأضاف أن معدلات البطالة انخفضت إلى مستويات ملموسة، ما يؤشر على قدرة الاقتصاد المصري في خلق فرص العمل، كما أن العجر الكلي في الموازنة انخفض بأكثر من المستهدف، فيما تراجع العجز في الحساب الجاري خلال فترة البرنامج من 4.5% إلى 2.4%، وتم تحقيق فائض أولي في الموازنة الذي يتم من خلاله دفع جزء من الدين العام، كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى ما فوق 44 مليار دولار.