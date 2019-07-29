مصر.. برامج من Changelabs لدعم المشاريع الناشئة

مقابلة مع جمال خياط الشريك الإداري في شركة Changemaker للحديث عن أول برنامج لها في مصر بأسم Changelabs لتسريع الشركات الاجتماعية الناشئة، من خلال شراكات مع عدد من برامج ريادة الأعمال، ومنها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك بلوم مصر، والاتحاد الأوروبي، وأمازون لخدمات الشبكات.

وبحسب خياط، فقد تم تصميم برنامج تسريع الأعمال في مصر لمدة ستة أسابيع لدعم الأفكار المتميزة في الأعمال. وستحصل 10 من الشركات الناشئة على فرصة الانضمام إلى مسرع الأعمال، فضلاً عن تمويل سنوي يصل إلى 2.5 مليون جنيه.

وتسعى Changelabs إلى مضاعفة مخصصات برنامجها التدريبي الأول الذي أطلقته في مصر من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار.

وأضاف خياط أن الشركة تخطط للاستثمار في 3 من الشركات العشر التي دخلت إلى البرنامج، وسيتم الإعلان بصورة نهائية عنها في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل.