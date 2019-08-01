كيف يرى المحللون أرباح "زين" الكويت الفصلية؟

مقابلة مع عمر ماهر محلل قطاع الاتصالات في المجموعة المالية هيرمس للحديث عن نتائج مجموعة زين الكويتية.

كانت أرباح "مجموعة زين" قد ارتفعت بـ10% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 50 مليون دينار لتتماشى الأرباح مع توقعات المحللين.

وبلغت أرباح المجموعة 97 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، بارتفاع بـ13% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة أن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة النمو الكبير في خدمات قطاع البيانات، وتعزيز التوجهات الاستراتيجية نحو الخدمات الرقمية، إضافة إلى تضمين النتائج المالية لشركة زين السعودية.