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لهجة حذرة من الفدرالي تحد من التوقعات بوتيرة مستمرة لخفض الفائدة

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي في انترماركت استراتيجي للحديث عن قرار الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة.

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