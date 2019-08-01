لهجة حذرة من الفدرالي تحد من التوقعات بوتيرة مستمرة لخفض الفائدة آخر تحديث: الخميس 29 ذو القعدة 1440 هـ - 01 أغسطس 2019 KSA 20:03 - GMT 17:03 تارخ النشر: الخميس 29 ذو القعدة 1440 هـ - 01 أغسطس 2019 KSA 19:18 - GMT 16:18 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لهجة حذرة من الفدرالي تحد من التوقعات بوتيرة مستمرة لخفض الفائدة PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع أشرف العايدي المدير التنفيذي في انترماركت استراتيجي للحديث عن قرار الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة.