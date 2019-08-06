ميزانية السعودية قادرة على التعامل مع تقلبات النفط آخر تحديث: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 15:39 - GMT 12:39 تارخ النشر: الثلاثاء 4 ذو الحجة 1440 هـ - 06 أغسطس 2019 KSA 15:37 - GMT 12:37 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ميزانية السعودية قادرة على التعامل مع تقلبات النفط PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد الجبير للحديث حول تأثير تذبذب أسعار النفط على الميزانية السعودية.