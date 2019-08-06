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ميزانية السعودية قادرة على التعامل مع تقلبات النفط

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع المستشار المالي والخبير الاقتصادي أحمد الجبير للحديث حول تأثير تذبذب أسعار النفط على الميزانية السعودية.

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