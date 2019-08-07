ارتفاع أرباح "سوفت بنك" الفصلية 258% إلى 10.5 مليار دولار

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سوفت بنك هذا العام بنسبة 258%، لتتجاوز التريليون "ين" أي ما يعادل 10.5 مليار دولار.

وفاقت الأرباح الفصلية أعلى التوقعات مع تحقيق صندوق رؤية سوفت بنك مكاسب استثمارية ضخمة ساهمت بشكل كبير في دعم الأرباح.

وأشارت مجموعة "سوفت بنك" إلى أن نمو الأرباح كان مدعوما أيضا بالمكاسب المتأخرة من بيع أسهم في علي بابا عام 2016، ما ساهم بدخل قدره 857 مليار ين.

يُذكر أن الأرباح التشغيلية الفصلية قد تراجعت بنسبة 3.7%، لتصل إلى نحو 690 مليار ين، أي ما يعادل 6.5 مليار دولار، وهو ما جاء أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 345 مليار ين.