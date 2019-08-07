الإعادة السعودية: لم نجدد المحافظ التي حققت أرباحا سالبة

رئيس الإعادة السعودية للعربية: حصتنا بالسوق 6% وقللنا محافظ التأمين الطبي والسيارات

رئيس قال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة للتأمين فهد الحصني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة قامت بمراجعة شاملة للمحافظ التأمينية التي يتم التعامل معها في أسواق السعودية وآسيا أو الشرق الأوسط حيث قامت الشركة بالتركيز على الربحية وهو الهدف الأساسي للشركة.

وارتفعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة السعودية" للتأمين بنسبة 175%، لتصل إلى 17.7 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى الانخفاض فى صافي المطالبات المتحملة إضافة الى الارتفاع فى صافي أرباح الاستثمارات.

وقال الحصني "تم وقف المحافظ التي كانت ربحيتها سلبية ولم تجدد هذه المحافظ أو تم تغيير الشروط بما يهدف لتحسين نتائجها".

وأشار إلى أن حصة الإعادة السعودية من سوق إعادة تأمين في السعودية 6% من إجمالي أقساط إعادة التأمين، فيما تستهدف الشركة التركيز على الأسواق الخارجية والآسيوية، خاصة بعد اتخاذ قرار شراء حصة في شركة بروبيتاز برمودا عام 2016، حيث تحسنت أوضاع الشركة بشكل كبير.

وشركة "بروبيتاز برمودا" مسجلة في برمودا، ويتركز نشاطها في الاستثمار في أنشطة التأمين وإعادة التأمين وسوق لويدز للتأمين Lloyd’s في المملكة المتحدة.

ولفت الحصني إلى قيام الشركة بالتقليل من محافظ التأمين الطبي وتأمين السيارات في السوق السعودية بسبب التحديات في القطاعين.

يذكر أن أرباح الشركة من استثمارات أموال المساهمين ارتفعت بنسبة 250%.