بلومبيرغ: السعودية تبحث مع منتجين خيارات وقف انخفاض أسعار النفط

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ، أن السعودية تواصلت مع دول أخرى منتجة للنفط لمناقشة الخيارات المتاحة لمحاولة وقف انخفاض أسعار النفط.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر.

يُذكر أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قامت بخفض إنتاجها من الخام أكثر من المطلوب بموجب الاتفاق بين أوبك وحلفائها بهدف دعم الأسعار.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي قوله، إن إنتاج السعودية النفطي في سبتمبر سيقل عن أغسطس بمقدار 700 ألف برميل يوميا.

لكنه أشار في المقابل إلى ارتفاع مخصصات العملاء في سبتمبر بمقدار 700 ألف برميل يوميا مقارنة بأغسطس، ما يشير إلى قوة الطلب.

وأوضح المسؤول السعودي أن العوامل الأساسية في سوق النفط جيدة، خاصة على جانب المعروض بسبب الالتزام القوي لـ"أوبك بلس" بتخفيضات الإنتاج وآفاق نمو الإنتاج الأميركي.