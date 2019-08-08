ما تأثير خروج جلوبال تليكوم من المؤشرات على سيولة بورصة مصر؟

قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم القابضة، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، بعد قبول العرض المقدم من قِبل شركة "فيون" لشراء مليار وتسعمئة مليون سهم بقيمة إجمالية تصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه.

يأتي ذلك عقب إبرام اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على جلوبال تليكوم والشركات التابعة لها والبالغة 136 مليون دولار ، أي ما يعادل 2.3 مليار مليون جنيه.

ونتيجة لذلك، من المتوقع سحب سهم جلوبال تيليكوم من مؤشر MSCI Egypt Small Cap في المراجعة المقبلة، وذلك نظرا لانخفاض نسبة الأسهم الحرة في الشركة إلى ما دون 15، ما سيؤدي إلى تغيير في تركيبة أوزان المؤشر.

وتترقب الاسواق المراجعة الربعية لمؤشرات msci للاسواق الناشئة في 13 من أغسطس الجاري.

مقابلة مع أحمد هشام نائب رئيس قطاع البحوث للمؤسسات المالية واستراتيجية الأسهم في شركة بلتون فاينانشال.