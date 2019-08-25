اقتصاد كندا.. 90% من السكان قرب حدود أميركا

اقتصاد كندا في أرقام:

عدد السكان 37.5 مليون نسمة يعادل 11 في المئة من سكان أميركا

90 في المئة من السكان يعيشون على بعد 100 ميل من الحدود الأميركية الكندية

عاشر أكبر اقتصاد في العالم

توقعات بنمو الاقتصاد 1.5 في المئة في 2019

نمو الاقتصاد 1.9 في المئة في 2018

قطاع الخدمات يمثل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

معدل البطالة بلغ 5.7 في المئة في يوليو 2019

ثالث أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم بعد فنزويلا والسعودية

احتياطيات النفط المؤكدة تقدر بنحو 170 مليار برميل

كندا صدرت 3.6 مليون برميل من النفط يوميا في 2018

97 في المئة من صادرات النفط الكندية توجهت إلى أميركا

كندا تنتج 80 في المئة من شراب القيقب عالميا

مقاطعة كيبيك وحدها تنتج 72 في المئة من شراب القيقب عالميا

"ذا إيكونوميست" شبهت أهمية كيبيك لسوق شراب القيقب بأهمية السعودية لأسواق النفط

عدد متاجر الدونات لكل فرد يعد أعلى من أي دولة أخرى في العالم

الكنديون يستهلكون 1.7 مليون علبة من المعكرونة مع الجبن "كرافت" أسبوعيا.