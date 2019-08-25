اقتصاد كندا.. 90% من السكان قرب حدود أميركا

اقتصاد كندا في أرقام:
عدد السكان 37.5 مليون نسمة يعادل 11 في المئة من سكان أميركا
90 في المئة من السكان يعيشون على بعد 100 ميل من الحدود الأميركية الكندية
عاشر أكبر اقتصاد في العالم
توقعات بنمو الاقتصاد 1.5 في المئة في 2019
نمو الاقتصاد 1.9 في المئة في 2018
قطاع الخدمات يمثل 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي
معدل البطالة بلغ 5.7 في المئة في يوليو 2019
ثالث أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم بعد فنزويلا والسعودية
احتياطيات النفط المؤكدة تقدر بنحو 170 مليار برميل
كندا صدرت 3.6 مليون برميل من النفط يوميا في 2018
97 في المئة من صادرات النفط الكندية توجهت إلى أميركا
كندا تنتج 80 في المئة من شراب القيقب عالميا
مقاطعة كيبيك وحدها تنتج 72 في المئة من شراب القيقب عالميا
"ذا إيكونوميست" شبهت أهمية كيبيك لسوق شراب القيقب بأهمية السعودية لأسواق النفط
عدد متاجر الدونات لكل فرد يعد أعلى من أي دولة أخرى في العالم
الكنديون يستهلكون 1.7 مليون علبة من المعكرونة مع الجبن "كرافت" أسبوعيا.