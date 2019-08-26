دفعة قوية لسوق السندات المالية السالبة

وتوقع عمرو عبده، الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر الأميركية لدراسات أسواق المال، في مقابلة مع "العربية" أن تصل أسعار الذهب إلى 1700 دولار للأونصة خلال العامين المقبلين.

وأرجع عبده توقعاته المتفائلة للذهب، إلى وجود طلب كبير على المعدن الأصفر من البنوك المركزية، وسط هبوط عوائد السندات إلى العوائد السالبة، بما يعزز الذهب الذي بات يأخذ دور السندات كملاذ آمن، لكنه يحظى بطلب أكبر وكلفة للاحتفاظ به أقل من السندات.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1541.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ إبريل 2013 عند 1554.56 دولار للأوقية.