هكذا التف جونسون على معارضي الانفصال الفوضوي

هل استخدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سلطاته في تحديد تاريخ خطاب الملكة لغلق الباب أمام معارضي بريكست:

الحكومة البريطانية حددت يوم 14 أكتوبر لخطاب الملكة

خطاب الملكة تكتبه الحكومة وتلقيه الملكة

خطاب الملكة يحدد الأجندة السياسية للحكومة الجديدة

خطاب الملكة يعتبر بداية جلسات البرلمان الجديد

يتم تعليق البرلمان قبل خطاب الملكة بأربعة أسابيع

البرلمان حاليا في عطلة سنوية وسيعود إلى الاجتماع في 3 سبتمبر

لكن الأحزاب البريطانية تجتمع داخليا في شهر سبتمبر من كل عام

البرلمان البريطاني لن يعود بعدها إلى الاجتماع حتى 2 أكتوبر المقبل

وهذا يعني أن معارضي الخروج الفوضوي من الاتحاد لديهم وقت أقل لعرقلة العملية