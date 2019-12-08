وزن سهم أرامكو 10% من مؤشر سوق السعودية

أكد المختص بإدارة الثروات والاستثمار عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" على عاملين مهمين سيقودان الطلب القوي على سهم أرامكو السعودية، بموجب طرحه في السوق المالية السعودية، والذي يترقب أن يبدأ طرحه الأربعاء المقبل.

وقال الحامد إن "وزن أرامكو سيشكل حوالي 10 %مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) وهذا سوف يجعل معظم مدراء المحافظ التي تعمل على أساس نشط أن يحاولون الحصول على هذا الوزن وأكثر من أسهم أرامكو ضمن موجوداتهم وفي محافظهم ما سيرفع الطلب على السهم".

كما أشار إلى عامل مهم آخر سيدفع المؤسسات الاستثمارية للإقبال على سهم أرامكو وهو "نسبة التخصيص المنخفضة للمؤسسات الاستثمارية في الاكتتاب، بسبب الإقبال الكبير".