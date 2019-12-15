كم السعر العادل لسهم شركة أرامكو السعودية؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن السعر العادل لسهم أرامكو سيترواح حوالي 37 ريالاً للسهم.

وأوضح أن معامل ارتباط سهم أرامكو مع أسعار النفط سيكون قوياً، وسينعكس ذلك على أداء سوق الأسهم السعودية.

وأفاد بأن تداولات اليوم تدل على أن هنالك وعيا استثماريا لدى المستثمرين وبدأت حدة التذبذبات تنخفض بشكل واضح في سوق السعودية، متوقعاً أن يظل المسار في نفس الوتيرة الحالية، خلال الفترة القريبة المقبلة. وقال إن أداء سهم أرامكو سيكون أفصل في العام 2020.

وأشار إلى التفاعل الإيجابي، مع خبر توقيع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" اتفاقية إعادة تمويل مرابحة بقيمة 7.6 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية. وقال إن الأسهم تتفاعل بشكل إيجابي مع هذا الخبر.

وتوقع أن تتراوح قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية اليومية بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال.

وكان سهم شركة أرامكو السعودية، قد شهد تدفق تداولات بنحو 16 مليار ريال، حيث تخطت القيمة السوقية لأرامكو تريليوني دولار في جلسة الخميس.

ويشهد سهم "أرامكو" تذبذباً عالياً، حيث سجل أعلى سعر في جلسة اليوم حتى الآن، 37.40 ريال للسهم وأدنى سعر 36.80 بفارق 60 هللة.

وسيتم احتساب سهم أرامكو ضمن مؤشر السوق السعودية "تاسي" ابتداء من جلسة الأربعاء. بينما ستعلن فوتسي وMSCI عن انضمام أرامكو لمؤشرات الأسواق الناشئة هذا الشهر.