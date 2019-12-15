لندن أمام مرحلة انتقالية صعبة قبل الانفصال

أكد كريم العيطة مستشار استثمار في Bank of Singapore أن المرحلة الصعبة في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تتمثل في "الفترة الانتقالية التي تمتد من أوائل 2020 ولدى رئيس الوزراء بوريس جونسون فرصة حتى يونيو من نفس العام، للمطالبة بتمديد تلك الفترة لسنة أو سنتين".

وأضاف العيطة في مقابلة مع "العربية" أن "الصعوبات تتزايد في هذه المرحلة لأن رئيس الوزراء تعهد بأنه لن يؤجل المرحلة الانتقالية في نهاية 2020، وهذا يعني أنه سينفذ الخروج في بداية 2021"، مشيراً إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا، فقد "استغرق مثل هذا الاتفاق مع كندا حوالي 9 سنوات".

وتحدث عن توقعات تسود في الأسواق حول "صفقة خروج سطحية مع الاتحاد الأوروبي، بحيث لا تشمل الجمارك أو حصة التجارة مع بريطانيا، ولهذا تأثير سلبي على اقتصاد بريطانيا".