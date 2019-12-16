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"بلتون فاينانشال" تتوقع نموا قويا بقروض البنوك المصرية

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع "أبانوب" مجدي محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون فاينانشال، للحديث حول أداء المصارف المصرية.

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