"بلتون فاينانشال" تتوقع نموا قويا بقروض البنوك المصرية آخر تحديث: الاثنين 18 ربيع الثاني 1441 هـ - 16 ديسمبر 2019 KSA 17:38 - GMT 14:38 تارخ النشر: الاثنين 18 ربيع الثاني 1441 هـ - 16 ديسمبر 2019 KSA 16:41 - GMT 13:41 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك "بلتون فاينانشال" تتوقع نموا قويا بقروض البنوك المصرية PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع "أبانوب" مجدي محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون فاينانشال، للحديث حول أداء المصارف المصرية.