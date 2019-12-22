تعرف على أهم الحقائق عن خط نورد ستريم 2 للغاز

أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته للعقوبات الأمريكية التي تطال الشركات المشاركة في بناء خط أنبوب "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالاً مشروعة".

ووقع الرئيس الأميركي قانوناً تضمن تشريعاً يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع نورد ستريم 1 الشمالي عبر ألمانيا. وسيمكن نورد ستريم 2 الذي سيمر في قاع بحر البلطيق روسيا من تخطي أوكرانيا وبولندا لتوصيل الغاز.

ومن جانبها، دانت الحكومة الألمانية العقوبات، معتبرة أنها "تدخل في شؤننا الداخلية".

وقالت أولريكي ديمير وهي من الناطقين باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في بيان إن «الحكومة ترفض هذه العقوبات خارج الحدود»، موضحة أنها «تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في شؤوننا الداخلية".

فيديو يذكر أهم الحقائق عن خط نورد ستريم 2 للغاز.