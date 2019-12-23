كيف سيتحرك سهم أرامكو في الأيام المقبلة؟

قال حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات إن زخم التداول عاد على سهم أرامكو بعد مرحلة من التدوير بينه وبين الأسهم القيادية الأخرى وبخاصة أسهم البنوك".

وأشار الرقيب في مقابلة مع "العربية" إلى "عودة السيولة على سهم أرامكو، مع جاذبيته في المستويات الحالية عند 35.6 ريال للسهم".

وتوقع أن يكون السهم خلال الأيام المقبلة هو "المستحوذ الرئيس على السيولة، بما يدفعه نحو القيمة العادلة عند حوالي 37 ريالاً للسهم في حال خفت الضغوط عليه".

وأضاف أن "الاستثمارات الأجنبية كان لها فرصة أن تدخل على سهم أرامكو بعد تراجع السعر تحت 35 ريالا في الجلسة الماضية"، متوقعاً أن تواصل الصناديق الأجنبية "اقتناص الفرص على هذا السهم مع دخوله مؤشرات الأسواق الناشئة".

وحول التفاعل مع أسعار النفط، قال الرقيب إن "سهم أرامكو منذ إدراجه لم يكن يتفاعل السهم مع أسعار النفط".

ووصف المرحلة الحالية التي يمر بها السهم، بأنها "مرحلة مرتبطة بسلوك المستثمرين، وبعض منهم سلوكُه مضاربيٌّ، وربما نبدأ من الأسبوع المقبل نرى معامل ارتباط أقوى مع أسعار النفط، وفي السنة المقبلة سيكون الارتباط قوياً بين مؤشر السوق السعودية وأسعار الخام".