عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات جرس الإغلاق

كيف سيتحرك الذهب بعد كسره حاجز 1500 دولار؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مقابلة مع رجب حامد الرئيس التنفيذي لسبائك الكويت لتجارة المعادن للحديث عن أداء الذهب وتوقعات الأداء في العام 2020.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر