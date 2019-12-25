كيف سيتحرك الذهب بعد كسره حاجز 1500 دولار؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 ربيع الثاني 1441 هـ - 25 ديسمبر 2019 KSA 20:25 - GMT 17:25 تارخ النشر: الأربعاء 27 ربيع الثاني 1441 هـ - 25 ديسمبر 2019 KSA 19:15 - GMT 16:15 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف سيتحرك الذهب بعد كسره حاجز 1500 دولار؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رجب حامد الرئيس التنفيذي لسبائك الكويت لتجارة المعادن للحديث عن أداء الذهب وتوقعات الأداء في العام 2020.