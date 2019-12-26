3 أسباب أدت إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال 2019

توقع رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، ارتفاع مبيعات السيارات في 2020، في ضوء قرار البنك المركزي برفع سقف القروض الاستهلاكية للأفراد.

وأقر البنك المركزي يوم الأحد الماضي برفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية للأفراد إلى 50% من إجمالي دخولهم الشهرية، بدلاً من 35%.

وأشار أبو المجد، في مقابلة، مع قناة العربية، إلى أن البنوك في مصر كانت ترفض آلافا من طلبات القروض التي كانت تقدم من الأفراد، في ظل متطلبات البنك المركزي السابقة الخاصة بالحد الأقصى للقروض الاستهلاكية.

وأوضح أن تغيير هذا الحد سيسمح للعديد من المصريين بالحصول على قرض سيارة، خاصة وأن 80% من مبيعات السيارات في السوق المصرية، كانت تعتمد على القروض.

وعلى صعيد متصل، قال أبو المجد إن 3 أسباب أدت إلى تراجع مبيعات السيارات خلال العام الجاري، نتيجة تأجيل قرارات الشراء، كان أولها تخفيض أسعار الفائدة والثاني الانخفاض المستمر لسعر الدولار، والسبب الثالث وهو سبب ثانوي، وفقا لأبو المجد، وهو حملات مقاطعة شراء السيارات.

ويرى أن التراجع في مبيعات السيارات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري طفيف، إذ تراجعت إلى 143.5 ألف سيارة خلال تلك الفترة، مقابل 150 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.