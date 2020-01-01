أبرز شخصيات العام 2019 الاقتصادية

دونالد ترمب:

قائد الحرب التجارية أشعل حرب الرسوم الجمركية في ديسمبر 2018.

بوريس جونسون:

- مُصر على الطلاق البريطاني الأوروبي

- حصل على أغلبية البرلمان والبريكست أصبح ممكنا

كريستين لاغارد:

- المرأة الاقتصادية الحديدية

- أول امرأة تتولى المركزي الأوروبي

- كانت أول امرأة ترأس صندوق النقد

مارك زوكربيرغ:

- أزمات فيسبوك مستمرة ولكن ثروته ارتفعت بـ 27 مليار دولار في 2019

جيف بيزوس:

- طلاق مكلف بـ 35 مليار دولار لكن جيف بيزوس يبقى الأغنى في العالم بفضل أمازون

منغ وان تشو:

- عام على اعتقال المديرة المالية لـ "هواوي" الصينية منغ وان تشو التي اعتقلت في كندا بطلب من السلطات الأميركية

كارلوس غصن:

- من أبرز الأسماء في قطاع النقل العالمي

- احتجزته اليابان بتهم التربح غير المشروع

- نجح في الهرب من اليابان والوصول إلى لبنان.