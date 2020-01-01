أبرز شخصيات العام 2019 الاقتصادية

دونالد ترمب:
قائد الحرب التجارية أشعل حرب الرسوم الجمركية في ديسمبر 2018.
بوريس جونسون:
- مُصر على الطلاق البريطاني الأوروبي
- حصل على أغلبية البرلمان والبريكست أصبح ممكنا
كريستين لاغارد:
- المرأة الاقتصادية الحديدية
- أول امرأة تتولى المركزي الأوروبي
- كانت أول امرأة ترأس صندوق النقد
مارك زوكربيرغ:
- أزمات فيسبوك مستمرة ولكن ثروته ارتفعت بـ 27 مليار دولار في 2019
جيف بيزوس:
- طلاق مكلف بـ 35 مليار دولار لكن جيف بيزوس يبقى الأغنى في العالم بفضل أمازون
منغ وان تشو:
- عام على اعتقال المديرة المالية لـ "هواوي" الصينية منغ وان تشو التي اعتقلت في كندا بطلب من السلطات الأميركية
كارلوس غصن:
- من أبرز الأسماء في قطاع النقل العالمي
- احتجزته اليابان بتهم التربح غير المشروع
- نجح في الهرب من اليابان والوصول إلى لبنان.