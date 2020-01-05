هل يطول أمد تراجع الأسهم الخليجية؟

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، وليد بن غيث، إن ردة فعل المتداولين في الأسهم حيال التوترات الجيوسياسية، "غالباً ما يكون تأثيرها مؤقتاً وغير طويل الأجل".

وأشار بن غيث، في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية أساسيات أداء الشركات في السوق التي لها الأثر الأهم على أداء الأسهم في المدى الطويل، والتي تكون أكثر تأثيراً في تحديد مسار الأسواق المالية في المنطقة.

كما أشار إلى أهمية أسعار النفط التي تبقى المؤثر الرئيسي، لكونها تحدد سياسات الإنفاق العام في ميزانية الدولة، بسبب انعكاسها على جميع القطاعات البنكية والتجزئة والتشييد والبناء وجميعها تتأثر بأسعار النفط ودخل الدولة وما تستطيع أن تحققه من إيراد نفطي.

كما تحدث عن الارتباط بين أسعار النفط، وسهم أرامكو الذي سيكون لارتفاع أسعار النفط أثر إيجابي جداً عليه وعلى سوق الأسهم السعودية.

وقال إن التوترات الجيوسياسية ستشكل ضغطاً على الأسهم السعودية، ومنها سهم أرامكو، حيث تؤخذ هذه الضغوط بعين الاعتبار من المستثمرين.