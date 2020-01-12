المتقدمة للبتروكيماويات.. أرباح فصلية فاقت التوقعات آخر تحديث: الأحد 16 جمادي الأول 1441 هـ - 12 يناير 2020 KSA 18:05 - GMT 15:05 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الأول 1441 هـ - 12 يناير 2020 KSA 17:51 - GMT 14:51 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المتقدمة للبتروكيماويات.. أرباح فصلية فاقت التوقعات PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital للحديث حول نتائج شركات البتروكيماويات السعودية.