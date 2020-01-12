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المتقدمة للبتروكيماويات.. أرباح فصلية فاقت التوقعات 

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع عبدالله الحامد رئيس المشورة الاستثمارية في GIB Capital للحديث حول نتائج شركات البتروكيماويات السعودية.

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