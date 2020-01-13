لبنان.. تصاعد المشكلات المرتبطة بقيود حركة الأموال

قال وليد أبو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة AKSYS كابيتال، إن مصرف لبنان المركزي يحتاج إلى غطاء سياسي من كافة الأطراف السياسية، ليجعل القيود على حركة الأموال في لبنان رسمية.

وأشار أبو سليمان في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية طلب مصرف لبنان صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين، وتوحيدها، وذلك لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.

وقال إن قرارات المركزي في حال بقيت دون غطاء سياسي، فإنه ستكون عرضة للنقض في ضوء نظام اقتصادي حر، موضحاً أن طلب الصلاحيات الاستثنائية سيمكن مصرف لبنان من إلزام البنوك بتوحيد وتطبيق ذات المعايير على مختلف شرائح المودعين، فلا تكون قاسية على صغار المودعين فقط.