هذه الدول تتلاعب بعملاتها من وجهة نظر أميركية

الدولة التي تتلاعب بعملتها مصطلح أميركي أقر بقانون عام 1988 بهدف تحذير أكبر شركاء أميركا التجاريين، ويعني أن تقوم الدولة عمدا بتغيير سعر صرف عملتها أمام الدولار للحصول على مزايا تنافسية تجارية..

القائمة ضمت:

تايوان 1988

كوريا الجنوبية 1988

تايوان 1992

الصين من 1992 إلى 1994

الصين أغسطس 2019

قائمة المراقبة لمتلاعبين محتملين تضم حاليا 8 دول:

اليابان

كوريا الجنوبية

ألمانيا

إيطاليا

إيرلندا

سنغافورة

ماليزيا

فييتنام

مع العلم أن صندوق النقد الدولي لا يدعم القائمة الأميركية للمتلاعبين بالعملة، ولا يترتب عليها أي عقوبات أو رسوم جمركية.