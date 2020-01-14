هذه الدول تتلاعب بعملاتها من وجهة نظر أميركية

الدولة التي تتلاعب بعملتها مصطلح أميركي أقر بقانون عام 1988 بهدف تحذير أكبر شركاء أميركا التجاريين، ويعني أن تقوم الدولة عمدا بتغيير سعر صرف عملتها أمام الدولار للحصول على مزايا تنافسية تجارية..
القائمة ضمت:
تايوان 1988
كوريا الجنوبية 1988
تايوان 1992
الصين من 1992 إلى 1994
الصين أغسطس 2019
قائمة المراقبة لمتلاعبين محتملين تضم حاليا 8 دول:
اليابان
كوريا الجنوبية
ألمانيا
إيطاليا
إيرلندا
سنغافورة
ماليزيا
فييتنام
مع العلم أن صندوق النقد الدولي لا يدعم القائمة الأميركية للمتلاعبين بالعملة، ولا يترتب عليها أي عقوبات أو رسوم جمركية.