أرامكو تسابق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة

أكد محمد القحطاني، النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، مواكبة الشركة لتطوير الإنتاج والاستكشاف، واعتمادها على تكنولوجيا متطورة في الحفر والتقنيات التي تقلل التكلفة وترفع كفاءة الإنتاج.

وقال القحطاني في مقابلة مع "العربية" إن الثورة الصناعية الرابعة تعد من أكبر المؤهلات للمستقبل، للمساعدة في الحفاظ على الكفاءة وخفض التكاليف، وزيادة الإنتاج، مؤكداً أن جميع الشركات في العالم، حريصة على مواكبة هذا التطور، لكن أرامكو سبقت معظم الشركات ومنذ 20 عاماً تتبنى "مفهوم محاكاة المكامن النفطية".

وأضاف القحطاني أن أرامكو سباقة، في محاكاة المكامن ولدينا في هذه التقنيات مليار خلية ونتطلع إلى الجيل المقبل، ونتطور من جيل الغيغا باور إلى التيرا باور، وهي تقنيات مهمة في قطاع النفط والغاز وتطوير الاستشكاف والإنتاج بكفاءة عالية وسنستمر في ريادة شركات البترول في العالم، في هذا المضمار مع مواصلتنا اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.