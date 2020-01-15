هكذا تستفيد سوق الأسهم السعودية من اتفاق التجارة العالمي

أكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، أهمية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لاقتصاد العالم، ولسوق الأسهم السعودية، وللاقتصاد السعودي، الذي تتجه حوالي 40% من صادراته إلى ثلاث دول آسيولة هي الهند والصين واليابان.

وتوقع الرقيب في مقابلة مع "العربية" أن تزيد حصة الدول الثلاث من الصادرات السعودية إلى 50% مدفوعة بالتفاؤل في الاتفاق التجاري، وبالاتفاقيات الثنائية المهمة بين هذه الدول مع المملكة.

وقال إن صادرات السعودية إلى الصين وصلت إلى 147 مليار ريال في 2018 وفي الأشهر التسعة الأولى من 2019 وصلت قيمة هذه الصادرات إلى 131 مليار ريال، متوقعاً أن تبلغ في كامل العام 2019.. 174 مليار ريال.