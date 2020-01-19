مصر.. توقعات بمواصلة سياسية التيسير النقدي

قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري، وذلك في ظل استقرار معدل التضخم والارتفاعات المتتالية لسعر الجنيه أمام الدولار.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة، في مقابلة مع "العربية" إن قرار التثبيت كان الخيار الأمثل في الوقت الحالي، نتيجة عوامل التضخم، والاضطرابات الجيوسياسية، والرغبة في قياس أثر الخفض السابق للفائدة على سوق المال.

وتوقعت السويفي أن تشهد مصر تيسيرا نقديا بخفض الفائدة بنسبة 3% في كامل العام الحالي 2020، و"ربما نرى خفض 1% في الربع الأول من العام، و0.5% في النصف الثاني، ثم نرى خفض 1.5% في الربع الأخير من السنة".