نتائج الشركات تضغط على مؤشر الأسهم السعودية

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة تداولات اليوم الأحد، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.12% ليفقد 10.51 نقطة ويغلق عند مستوى 8449.29 نقطة بتداولات إجمالية بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال، وبحجم 158 مليون سهم.

وقال خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي في مقابلة مع "العربية" إن نتائج شركة المراعي السعودية، عكست تحديا كبيرا تواجهه الشركة في هوامش الربحية.

وأضاف أن نتائج المراعي تكشف تأثر شركات قطاع إنتاج الأغذية، بعوامل تغير تكاليف المدخلات عليها ومنها تغير تكاليف الأعلاف والأيدي العاملة.

ولاحظ أن نمو الإيرادات في المراعي 6% سنوياً لم يقابلة ارتفاع بهوامش الربح الإجمالي، بل كان النمو ضعيفا جدا، ما يشير إلى أن الارتفاع في التكاليف أعلى من الارتفاع في الإيرادات.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف البيع والتوزيع 9% بجانب زيادة تكاليف التمويل.